ZM Henryk Kania dbają o pracowników. Wspierają też lokalne inicjatywy

ZM Kania zatrudniają we wszystkich swoich zakładach ok. 2000 pracowników. Wielu z nich pracuje w firmie od kilku, a nawet kilkunastu lat. Obecnie mogą korzystać z wielu świadczeń pozapłacowych, tj. np. nieoprocentowanych pożyczek, darmowych posiłków, dofinansowań do transportu do pracy, ubezpieczenia grupowego czy rabatów w sklepach firmowych.

System benefitów

– Wraz z rozwojem biznesowym i ekonomicznym naszej firmy, w parze idzie także rozwój świadczeń dla pracowników – mówi Dominika Rąba. I precyzuje: – Od września ruszy u nas system MyBenefit, czyli internetowa platforma, dzięki której każdy pracownik ma możliwość samodzielnego dysponowania przyznanymi mu środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze specjalnie stworzonego budżetu. Za środki zamienione na punkty może kupować wybrane z długiej listy produkty i usługi, jak np. bilety do kina, na koncerty, czy pobyty wypoczynkowe w Polsce, a także bony do sklepów.

System MyBenefit został wybrany przez ZM Kania m.in. dlatego, że posiada najszerszą w Polsce, stale rozwijaną ofertę świadczeń. To gwarantuje, że każdy pracownik znajdzie coś dla siebie.

Dla zmotoryzowanych

Ponadto Spółka z Pszczyny wprowadza udogodnienia dla zmotoryzowanych pracowników – karty zniżkowe uprawniające do tankowania z rabatem na stacjach jednego z wiodących polskich koncernów paliwowych oraz możliwość zakupu nowych samochodów wybranych marek na specjalnych, niedostępnych dla klientów indywidualnych warunkach. – Do programu partnerskiego z siecią stacji benzynowych zgłosiło się ponad 500 osób i cały czas zgłaszają się kolejne. Wszyscy będą mogli tankować dowolne paliwa na stacjach koncernu ze zniżką minimum 5 groszy na litrze. Program ruszy we wrześniu – mówi Dominika Rąba. Z kolei zniżki na zakup nowych aut pozwolą pracownikom nabyć prywatny samochód nawet do 25 000 zł taniej niż gdyby decydowali się oni na kupno pojazdu na własną rękę. – Taka oferta obejmuje marki Ford, VW, Skoda i Toyota – dodaje Rąba.

Lokalne zaangażowanie

ZM Henryk Kania aktywnie działają w zakresie promocji i reklamy na rynku ogólnopolskim. Niedawno zostały partnerem piłkarskiej Ekstraklasy, organizują też degustacje produktów przy okazji premier teatralnych w całym kraju. Firma nie zapomina jednak o działaniach na szczeblu lokalnym. – Pszczyna wraz z okolicznymi miejscowościami i powiatami zawsze była i będzie dla nas ważna. Dlatego chętnie wspieramy lokalne inicjatywy – tłumaczy Rąba.

Kilka tygodni temu ZM Kania zostały sponsorem bielskiego klubu DAAS BERSERKER'S TEAM. Niedawno firma organizowała także grillowanie podczas corocznych Dni Goczałkowic. W ostatni weekend wakacji ZM Kania będą sponsorem pierwszej międzynarodowej nocy zbójników na ustrońskiej Czantorii. We wrześniu z kolei, jak co roku, będą sponsorować zawody koszykarskie Henryk Kania Cup na pszczyńskim rynku. Firma na stałe współpracuje również ze Śląskim Bankiem Żywności, regularnie przekazując pełnowartościowe produkty potrzebującym.