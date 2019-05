Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka za nami

433 – ta imponująca liczba goli strzelonych w ciągu jednego dnia turnieju świadczy o ogromnej pasji do futbolu, jaką mają dzieci z domów dziecka. 364 piłek zostało umieszczonych w bramkach w fazie grupowej, 69 razy strzelcy zaliczali trafienie w fazie pucharowej, a najbardziej emocjonujące było 5 serii rzutów karnych, którymi zakończył się mecz finałowy. Tytuł Mistrza Polski obroniła drużyna Sternik Szczecin (złote medale zdobyli już po raz czwarty, co sprawia, że są najbardziej utytułowaną drużyną Mistrzostw), a srebro powędrowało do zawodników Sparty Płock. Brąz i tytuł II Wicemistrzów Polski zdobyli piłkarze MOW Gostchorz – po raz pierwszy stający na podium dla zwycięzców. Tradycyjnie nagrodzeni zostali także najbardziej wyróżniający się na boisku zawodnicy:

Król strzelców: FILIP STANKIEWICZ (FC KOMARNO)

Najlepszy bramkarz: MICHAŁ STĘPIEŃ (STERNIK SZCZECIN)

Najlepszy zawodnik: KAMIL GABRYSIAK (SPARTA PŁOCK)

Najlepsza zawodniczka: ALICJA GERLEJ (BŁĘKITNI PASYM)

Najmłodszy zawodnik: OSKAR SMOLEŃ (ŁOBUZIAKI ŁOBEZ)

Najradośniejszy zawodnik: IGOR DUSZYŃSKI (NIEDŹWIADKI TORUŃ)

Za piękną sportową postawę tytuł Drużyny Fair Play turnieju odebrała dziewczęca drużyna – Amazonki Lidzbark.

Po wielkim finale rozegrany został mecz pokazowy Byli Reprezentanci Polski vs Reprezentacja Dzieci, w którym po stronie gwiazd zagrali m.in. Dariusz Dziekanowski, Cezary Kucharski, Tomasz Sokołowski i Radosław Majdan. Byli Reprezentanci Polski pokonali dwoma bramkami Reprezentację Dzieci (6:4).

Jednym z najważniejszych momentów gali było ogłoszenie nazwisk 15 zawodników, którzy otrzymali powołanie do kadry – zostanie z niej wyłoniona reprezentacja Polski, która wystąpi w biało-czerwonych barwach na VII Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka, odbywających się na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w dn. 13-14 lipca b.r. Kadrowicze od razu po turnieju wyjechali na pierwsze z dwóch zgrupowań, na których będą szlifować mistrzowską formę – w lipcu będą bronić tytułu II Wicemistrzów Świata, wywalczonych przez polską drużynę rok temu na VI MŚ.

