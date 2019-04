Zielone grillowanie z Henrykiem Kanią

W 2019 roku marka Henryk Kania rozwija swoją ofertę grillową o produkty z bardzo krótką etykietą. W linii „GO GREEN GRILL” znajdują się kiełbaski białe i kiełbaski śląskie pakowane w tzw. duopaczkach oraz kiełbasa śląska i kiełbasa biała w większych, grillowych paczkach. Wszystkie charakteryzuje nie tylko bardzo dobry smak, ale też wspomniana już krótka etykieta, na której znajdują się wyłącznie mięso, przyprawy oraz sól lub sól peklującą. Na uwagę zwraca również nowoczesna i przyjazna dla oka szata graficzna nowych opakowań.

– Linia GO GREEN GRILL to wyroby stworzone z myślą o wymagających klientach, którzy oprócz tradycyjnych smaków sezonu grillowego, poszukują w produktach wartości dodanej w postaci bardzo dobrego składu. A taki znajdą właśnie w naszej linii GO GREEN GRILL, gdyż wyroby te zawierają tylko trzy składniki – mówi Dominika Rąba, wiceprezes ds. handlu i marketingu ZM Henryk Kania S.A. I dodaje: – Klienci poszukują wśród produktów wędliniarskich zarówno tych tradycyjnych, jak i nowych, innowacyjnych koncepcji produktowych zgodnych z najnowszymi trendami konsumenckimi. Coraz częściej i dokładniej czytają i analizują składy produktów. Przy wyborze kierują się wygodą opakowania. Dlatego z wielką przyjemnością proponujemy im produkty GO GREEN GRILL, które na te trendy odpowiadają.

Produkty z zielonej linii marki Henryk Kania dostępne są w większości wiodących sieci handlowych w Polsce. Ich wprowadzeniu do sprzedaży towarzyszą działania marketingowe i PR-owe – przede wszystkim w internecie, a także akcje promocyjne w sklepach.

O ZM Henryk Kania

ZM Henryk Kania są polską, rodzinną firmą należącą do ścisłej czołówki największych producentów wędlin w Polsce z przychodami przekraczającymi 1,4 mld zł rocznie. Od 2016 roku firma jest Oficjalnym Partnerem Ekstraklasy. Marka Henryk Kania jest jedną z trzech najcenniejszych marek żywieniowych w Polsce wg dziennika „Rzeczpospolita. W portfolio ZM Kania znajdują się wysokiej jakości szynki, kiełbasy, a także bardzo popularne kabanosy Maestro i przekąski mięsne.