Henryk Kania przedłuża umowę z Ekstraklasą

Na mocy umowy, marka Henryk Kania nadal będzie się pojawiać w różnych formatach reklamowych na stadionach wszystkich klubów Ekstraklasy przez cały sezon 2018/2019. Działania promocyjne obejmą również m.in.: wykorzystanie partnerskiego znaku graficznego, szeroką obecność w kanałach social media Ekstraklasy oraz świadczenia telewizyjne. – Nasza współpraca z Ekstraklasą przebiega bardzo pomyślnie. Daje nam realne i efektywne przełożenie w postaci stałego wzrostu znajomości marki Henryk Kania. Dlatego też związaliśmy się z Ekstraklasą na kolejny sezon mając w planach szereg aktywności reklamowych i wizerunkowych, które pozytywnie wpłyną zarówno na siłę naszego brandu, jak i na dalszy wzrost jego wartości – mówi Grzegorz Minczanowski, prezes zarządu ZM Henryk Kania S.A.

Kontrakt wchodzi w życie już od 1. kolejki rozgrywek LOTTO Ekstraklasy, która rozpocznie się 20 lipca meczem Miedzi Legnica z Pogonią Szczecin. Tego samego dnia wicemistrz kraju – Jagiellonia – podejmie u siebie Lechię Gdańsk, a dzień później mistrz Polski – Legia Warszawa – zagra na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin.

O MARCE HENRYK KANIA:

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. to wiodący producent wyrobów wędliniarskich oraz mięsa konfekcjonowanego w Polsce z przychodami rocznymi przekraczającymi 1,4 mld zł. To także innowacyjny i prężnie rozwijający się eksporter. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów z obszaru marek własnych i prywatnych. Głównymi odbiorcami jej produktów są sieci handlowe w kraju i za granicą, m.in. Auchan, Biedronka, Carrefour, Delikatesy Centrum, E-Leclerc, Intermarche, Kaufland, Lidl, Makro, Netto oraz Żabka.

Od marca 2012 roku akcje ZM Henryk Kania są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

O EKSTRAKLASIE:

Ekstraklasa to najwyższa profesjonalna liga piłkarska w Polsce. W Ekstraklasie gra 16 najlepszych klubów, obejmujących swoim zasięgiem cały kraj. Co sezon rozgrywki ligowe gromadzą przed telewizorami oraz kanałami on-line widownię ponad 35 milionów fanów oraz prawie trzy miliony kibiców na nowoczesnych stadionach. Od ponad 10 lat rozgrywkami zarządza spółka Ekstraklasa S.A., która ma wyłączne prawo do sprzedaży scentralizowanych praw mediowych oraz marketingowych. Akcjonariuszami spółki są wszystkie kluby Ekstraklasy oraz PZPN. W każdym sezonie rozgrywanych jest 296 meczów, z udziałem blisko 400 profesjonalnych piłkarzy.