Henryk Kania współpracuje z Fundacją Otylii Jędrzejczak

To kolejny projekt sportowy lub sportowo-społeczny, w który angażują się ZM Henryk Kania. Niedawno, firma była partnerem Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka, a w lipcu – także jako partner – wpierać będzie Mistrzostwa Świata. Ponadto, od końcówki sezonu 2016/2017 Spółka jest Oficjalnym Partnerem Ekstraklasy. Z kolei współpraca z fundacją najsłynniejszej polskiej pływaczki, rozpocznie się 15 maja w Grębocinie k. Torunia, gdzie zawitają „Mistrzynie w szkołach”. ZM Kania promować będą przede wszystkim przekąski z linii Henryk Kania ACTIVE oraz przekąski Maestro FOR WOMEN.

– Sport łączy w sobie wiele wartości, które uosabia również nasza firma. Chodzi m.in. o pasję, zaangażowanie, walkę o osiąganie wytyczonych celów. W większości przypadków rodzi też pozytywne skojarzenia, gromadzi wokół siebie całe rodziny, promuje zdrowy tryb życia. Od lat wyznajemy zasadę, że warto wspierać sport i w niego inwestować. Mamy więc partnerów, z którymi współpracujemy w tym zakresie od dłuższego czasu – mówi Dominika Rąba, wiceprezes Zarządu ZM Kania.

– Fundacja Otylii Jędrzejczak od trzech lat realizuje projekty, które mają na celu zwiększenie świadomości zdrowego i aktywnego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasze motto to „zostań mistrzem życia”. Nie tylko mistrzem sportu, ale przede wszystkim mistrzem życia. Przekazujemy, że wartości jakie zdobywamy uprawiając nawet tylko rekreacyjnie sport, pozwalają zyskać siłę i determinację w poszukiwaniu drogi do spełniania własnych marzeń. Jesteśmy dumni, że firma Henryk Kania zaufała nam i wspólnie z nami będzie uczestniczyła w tych ważnych projektach. Mając takie same cele chcemy wpłynąć na miliony, by stali się mistrzami życia – mówi Otylia Jędrzejczak, prezes Fundacji.

O projektach

„Otylia Swim Tour” to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych na pływalniach w całym kraju. W każdym spotkaniu udział weźmie 120 młodych zawodników, w wieku od 9 do 14 roku życia. Dzieci przemieszczające się dwoma stylami pływackimi, ich opiekunowie i trenerzy. Dla każdej z tych grup przygotowano osobne zajęcia, by dostarczyć́ im odpowiednio sprofilowaną wiedzę i pomóc osiągać swoje cele.

Z kolei projekt „Mistrzynie w szkołach” ma na celu mobilizację młodych kobiet w wieku gimnazjalnym i licealnym do uczęszczania na lekcje wychowania fizycznego oraz promocję aktywnego trybu życia. Poprzez sport chcemy przekazać uczestnikom wartości wywodzące się ze sportu a mające duży wpływ na rozwój młodych kobiet: determinację, konsekwencję w dążeniu do celu, szacunek do siebie i otoczenia, w jakim przebywają. W projekcie udział biorą mistrzynie sportu, które swoimi historiami motywują do spełnienia marzeń.

Odpowiadając na oczekiwania rodziców i trenerów pływania w 2018 Fundacja Otylii Jędrzejczak zorganizuje też aż dwie edycje zawodów o puchar Otylii Jędrzejczak – Otylia Swim Cup. Wyjątkowe zmagania młodych pływaków odbędą się w czerwcu (w Gliwicach) i grudniu (w Szczecinie). W wiosennej i zimowej edycji zawodów weźmie udział prawie 2000 zawodników w wieku od 8 do 14 roku życia.

Motto Fundacji Otylii Jędrzejczak to „zostań mistrzem życia”, a więc szukaj drogi do bycia jak najlepszą wersją siebie.

O ZM Henryk Kania

ZM Henryk Kania są polską, rodzinną firmą należącą do ścisłej czołówki największych producentów wędlin w Polsce z przychodami przekraczającymi 1,4 mld zł rocznie. Od 2016 roku firma jest Oficjalnym Partnerem Ekstraklasy. Marka Henryk Kania jest jedną z trzech najcenniejszych marek żywieniowych w Polsce wg dziennika „Rzeczpospolita. W portfolio ZM Kania znajdują się wysokiej jakości szynki, kiełbasy, a także bardzo popularne kabanosy Maestro, przekąski mięsne i batony proteinowe.