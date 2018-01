ZM Henryk Kania wyróżnione w prestiżowym konkursie European Business Awards

European Business Awards to prestiżowy i niezależny konkurs, którego celem jest nagradzanie oraz promowanie najlepszych praktyk i innowacji w europejskim biznesie. Sprzyja rozpoznawalności marek, a wyróżnienie w nim przynosi renomę w środowisku biznesowym. Jest znanym i cenionym plebiscytem w całej Europie.

W tegorocznej edycji, do tytułu krajowego zwycięzcy w jednej z 12 kategorii konkursowych aspirują ZM Henryk Kania S.A. Jeśli to się uda, firma – jeden z liderów rynku wędliniarskiego w Polsce – weźmie udział w wielkim finale w maju 2018 r., gdzie zostanie ogłoszonych 12 finalistów europejskich. Adrian Tripp, dyrektor generalny European Business Awards, powiedział: – Chcemy szerzej poznawać wiele niesamowitych historii sukcesu w biznesie z całej Europy. Talent, poświęcenie i innowacyjność tych firm tworzy miejsca pracy i wiele innych możliwości. Jest motorem dobrobytu ich kraju. Listy „Ones to Watch” są wyznacznikiem sukcesu dla europejskiej społeczności biznesowej.

O ZM Henryk Kania S.A.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. to wiodący producent wyrobów wędliniarskich oraz mięsa konfekcjonowanego w Polsce z przychodami rocznymi przekraczającymi 1,2 mld zł. Firma należy do ścisłych liderów w niemal każdej kategorii rynku wędliniarskiego w Polsce, w której jest obecna. To także innowacyjny i prężnie rozwijający się eksporter. Spółka oferuje szeroki wachlarz produktów z obszaru marek własnych i prywatnych. Głównymi odbiorcami jej produktów są sieci handlowe w kraju i za granicą, m.in. Auchan, Biedronka, Carrefour, Delikatesy Centrum, E-Leclerc, Intermarche, Kaufland, Lidl, Makro, Netto oraz Żabka. Od marca 2012 roku akcje ZM Henryk Kania są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.