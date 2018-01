Henryk Kania mocno wchodzi w rynek przekąsek

Jedzenie przekąsek staje się coraz bardziej powszechne nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. A przekąski mięsne to obecnie jedna z najszybciej rosnących kategorii. W samych tylko Stanach Zjednoczonych, mięsne snacki są jedną z największych grup w segmencie słonych przekąsek. Zgodnie z tym trendem, który coraz mocniej widoczny jest także w Europie, wiodący producent na rynku mięsnym w Polsce – ZM Henryk Kania – wprowadza szeroką i kompleksową ofertę mięsnych snacków. To w większości zupełnie nowe produkty zapakowane w nowoczesne i wygodne opakowania – woreczki i kubki. Idealnie sprawdzą się w różnych, codziennych sytuacjach – jako drugie śniadanie w szkole lub pracy, na wycieczki, na spotkania towarzyskie, czy na wspólne kibicowanie przed telewizorem.

– Dziś już 1/5 społeczeństwa w Polsce zjada tzw. produkty „to go” przynajmniej raz w ciągu tygodnia zarówno na śniadanie, lunch, jak i na kolację. Trend ten pogłębia się, tym bardziej, że już ponad 60 proc. Polaków przyznaje, że ma zbyt mało czasu na przygotowanie posiłku. Dlatego też przekąski są dla nich doskonałym rozwiązaniem – mówi Dominika Rąba, wiceprezes ZM Henryk Kania S.A. Badania firmy Mintel wskazują też, że już ponad 1/3 z nas z głodem między głównymi posiłkami radzi sobie właśnie za pomocą różnego rodzaju słonych snacków.

Chipsy mięsne – innowacyjne produkty

Jednym z flagowych produktów w linii przekąskowej Henryka Kani są chipsy mięsne – dostępne w wersji klasycznej i w różnych smakach, np. zielonej cebulki. – Znanym do tej pory w Polsce chipsom mięsnym brakowało przede wszystkim jednej, istotnej cechy, czyli chrupkości. A właśnie z chrupkością bardzo wielu konsumentów utożsamia chipsy. To ona gwarantuje ogromną popularność chociażby chipsom ziemniaczanym – mówi wiceprezes ZM Henryk Kania S.A. i dodaje: – Opracowaliśmy technologię, dzięki której możemy produkować chrupiące, doskonale doprawione chipsy, charakteryzujące się wysoką mięsnością. Jako że metoda ich produkcji jest innowacyjna, zgłosiliśmy wniosek o jej ochronę w Urzędzie Patentowym.

W woreczku i w kubeczku

Jerky classic, to kolejna przekąskowa propozycja stworzona z wysokiej jakości suszonego mięsa wieprzowego. – To polska interpretacja słynnego wołowego beef jerky, a zarazem jedne z pierwszych wieprzowych jerky w Polsce – tłumaczy Dominika Rąba. Ofertę snacków uzupełniają mini kabanoski i mini paróweczki z szynki oferowane w kubeczkach. Dodatkowo w wieczku kubeczka z parówkami, znajduje się pyszny sos pomidorowy oraz widelczyk. To innowacyjne rozwiązanie i forma pakowania łączące w sobie komplementarność smaków i łatwość użycia. Produkt można spożywać zarówno na ciepło, jak i na zimno, a kubeczek można podgrzewać w mikrofalówce.

Portfolio segmentu convenient ZM Henryk Kania dalej będzie się rozwijać. Firma planuje wprowadzenie kolejnych innowacji. Szczegóły oferty już niebawem. – Przekąski mięsne błyskawicznie zdobywają nowych klientów w Polsce. Doceniają oni ich smak, jakość oraz wysoką zawartość białka, które – w przeciwieństwie do białka roślinnego – dużo szybciej się wchłania – mówi wiceprezes ZM Henryk Kania S.A.

O ZM Henryk Kania S.A.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. to wiodący producent wyrobów wędliniarskich oraz mięsa konfekcjonowanego w Polsce z przychodami rocznymi przekraczającymi 1,2 mld zł. Firma należy do ścisłych liderów w niemal każdej kategorii rynku wędliniarskiego w Polsce, w której jest obecna. To także innowacyjny i prężnie rozwijający się eksporter. Spółka oferuje szeroki wachlarz produktów z obszaru marek własnych i prywatnych. Głównymi odbiorcami jej produktów są sieci handlowe w kraju i za granicą, m.in. Auchan, Biedronka, Carrefour, Delikatesy Centrum, E-Leclerc, Intermarche, Kaufland, Lidl, Makro, Netto oraz Żabka. Od marca 2012 roku akcje ZM Henryk Kania są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.