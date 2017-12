Diamenty Forbes'a dla ZM Henryk Kania S.A.

Redakcja miesięcznika „Forbes” rozda diamenty po raz jedenasty. Zostaną wręczone w trzech kategoriach: firmy małe, które osiągnęły przychód ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł, średnie – od 50 do 250 mln zł. oraz duże – powyżej 250 mln zł. ZM Kania, jako jeden z liderów polskiego rynku spożywczego, zostały wyróżnione w trzeciej kategorii.

Lista Diamentów Forbes’a opracowana została na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku firmy. Szczegóły metodologii wyceny przedsiębiorstw oraz pomiaru wzrostu ich wartości zostały opracowane przez analityków wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska w porozumieniu z redakcją „Forbesa”. Wykorzystane dane finansowe pochodzą z oficjalnych informacji przekazywanych przez firmy które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego. Na tej podstawie powstał ranking przedsiębiorstw, którym w tym roku wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności, a więc takich, które są rentowne (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki musiały również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wysoką wartością kapitałów własnych.

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. to wiodący producent wyrobów wędliniarskich oraz mięsa konfekcjonowanego w Polsce z przychodami rocznymi przekraczającymi 1,2 mld zł. Firma należy do ścisłych liderów w niemal każdej kategorii rynku wędliniarskiego w Polsce, w której jest obecna. To także innowacyjny i prężnie rozwijający się eksporter.