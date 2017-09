ZM Henryk Kania wprowadzają system kafeteryjny MyBenefit dla swoich pracowników

Jeden z liderów polskiego rynku spożywczego, a przy tym jeden z największych pracodawców na Podbeskidziu – Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. – stawiają na mocny rozwój świadczeń dla pracowników. Wprowadzają bogatą ofertę świadczeń dodatkowych w ramach systemu MyBenefit.

ZM Kania, jako wiodący producent na polskim rynku mięsnym, zatrudniają we wszystkich swoich zakładach ok. 2000 pracowników. Wielu z nich związanych jest z firmą od lat. Obecnie mogą korzystać z bogatej liczby świadczeń pozapłacowych, tj. np. nieoprocentowanych pożyczek, darmowych posiłków, dofinansowań do transportu do pracy, ubezpieczenia grupowego czy rabatów w sklepach firmowych. – Chcemy być jednak coraz bardziej atrakcyjnym pracodawcą, stąd też wprowadziliśmy właśnie system kafeteryjny Mybenefit – mówi Dominika Rąba z zarządu Spółki. I dodaje: – Pracownicy są dla nas najwyższą wartością, ponieważ bez nich, nie bylibyśmy obecnie tu, gdzie jesteśmy. Dlatego też tak ważne jest ich docenianie, o co dbamy i co sukcesywnie staramy się rozwijać w naszej Spółce.

MyBenefit to internetowa platforma, dzięki której każdy pracownik ma możliwość samodzielnego dysponowania przyznanymi mu środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze specjalnie stworzonego budżetu. Za środki zamienione na punkty może kupować wybrane z długiej listy produkty i usługi, jak np. bilety do kina, na koncerty, czy pobyty wypoczynkowe w Polsce, a także bony do sklepów.

System MyBenefit został wybrany przez ZM Kania m.in. dlatego, że posiada najszerszą w Polsce, stale rozwijaną ofertę świadczeń. To gwarantuje, że każdy pracownik znajdzie coś dla siebie.

O MARCE HENRYK KANIA:

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. to wiodący producent wyrobów wędliniarskich oraz mięsa konfekcjonowanego w Polsce z przychodami rocznymi przekraczającymi 1,2 mld zł. To także innowacyjny i prężnie rozwijający się eksporter. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów z obszaru marek własnych i prywatnych. Głównymi odbiorcami jej produktów są sieci handlowe w kraju i za granicą, m.in. Auchan, Biedronka, Carrefour, Delikatesy Centrum, E-Leclerc, Intermarche, Kaufland, Lidl, Makro, Netto oraz Żabka.

Od marca 2012 roku akcje ZM Henryk Kania są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.