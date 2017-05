ZM Henryk Kania z nominacją do Godła „Teraz Polska”

W 27. edycji konkursu "Teraz Polska" organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, wyróżniono produkty, usługi, innowacje i gminy, które zdobyły największe uznanie branżowych komisji ekspertów. ZM Henryk Kania S.A. zostały docenione za produkty z linii Henryk Kania i Henryk Kania Maestro. Laureatów XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska” poznamy podczas uroczystej gali wręczenia statuetek 29 maja 2017 r. w Teatrze Wielkim.



O Godle „Teraz Polska”



Godło „Teraz Polska” na przestrzeni blisko 25 lat stało się marką samą w sobie. Jego siła rynkowa, a także wysoka rozpoznawalność wzmacniają konkurencyjność oraz sukces rynkowy wyróżnionych nim Laureatów. Jak pokazują badania konsumentów, przeprowadzone przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO, Godło Promocyjne „Teraz Polska” jest skutecznym narzędziem umacniającym markę oraz wizerunek Laureatów. Niemal 80 proc. respondentów wie, że Godło „Teraz Polska” to symbol wysokiej jakości produktów i usług oferowanych na rynku polskim, potwierdzonej przez Ekspertów pracujących dla Fundacji.



O ZM Henryk Kania S.A.



Zakłady Mięsne Henryk Kania to wiodący producent wyrobów wędliniarskich oraz mięsa konfekcjonowanego w Polsce z przychodami rocznymi przekraczającymi 1,2 mld zł. To także innowacyjny i prężnie rozwijający się eksporter. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów z obszaru marek własnych i prywatnych. Głównymi odbiorcami jej produktów są sieci handlowe w kraju i za granicą, m.in. Auchan, Biedronka, Carrefour, Delikatesy Centrum, E-Leclerc, Intermarche, Kaufland, Lidl, Makro, Netto oraz Żabka.



Od marca 2012 roku akcje ZM Henryk Kania są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.