ZM Henryk Kania partnerem piłkarskich Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka

Ok. 400 zawodników zmierzy się w VIII Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka. Z roku na rok impreza jest coraz bardziej popularna nie tylko wśród samych zawodników, ale także wśród obserwatorów. W tym roku do grona partnerów dołączyły ZM Henryk Kania S.A. Firma będzie wspierać także lipcowe Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka, które rozegrane zostaną na stadionie warszawskiej Legii. Sponsorami obu imprez są m.in. Continental Opony Polska, Biedronka oraz kanał telewizyjny Disney XD, a patronami medialnymi TVP Sport i Polska Agencja Prasowa. Obie tegoroczne imprezy mają patronat Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZPN.

– To największy w Polsce turniej dla dzieci z domów dziecka. Dzieciaki czekają na niego przez cały rok i ostro trenują, żeby się jak najlepiej zaprezentować. Ci, którzy już u nas byli, zachęcają do treningów młodszych – mówi Sylwester Trześniewski, prezes Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial”. – Trenerzy i opiekunowie się śmieją, że nie ma takiej możliwości, żeby ich podopieczni nie stawili się na Mistrzostwach – dla dzieciaków to obok Gwiazdki i Dnia Dziecka kolejne wielkie święto.

– Bardzo podoba nam się inicjatywa Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial” i chętnie włączyliśmy się w pomoc przy organizacji obu wydarzeń. Zadbamy o pożywne i energetyczne przekąski dla młodych zawodników oraz ich trenerów, a dla najlepszego strzelca każdej z imprez ufundowaliśmy specjalne nagrody – mówi Dominika Rąba, wiceprezes ZM Henryk Kania S.A.

Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Świata

Historia obu imprez sięga 2010 roku, gdy do udziału w pierwszych, Ogólnopolskich Mistrzostwach Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na Euro” zaproszonych zostało kilkuset zawodników z 25 placówek opiekuńczo-wychowawczych z całego kraju. Wydarzenie okazało się być wielkim sukcesem i stało się imprezą cykliczną. W 2012 roku oprócz Mistrzostw Polski, odbyły się także I Mistrzostwa Europy, w których udział wzięły drużyny z domów dziecka z 15 krajów Starego Kontynentu. Ogromna radość dzieci i ich wielka pasja do futbolu sprawiły, że kolejnym razem organizatorzy postanowili zmienić nazwę i zorganizować pierwsze w historii Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej „Nadzieja na Mundial”, które odbyły się w 2013 roku w Warszawie. Na stadionie Legii zagrało blisko 250 piłkarzy z 23 krajów świata.

Do dziś we wszystkich turniejach (siedem edycji Mistrzostw Polski, Mistrzostwa Europy i cztery edycje Mistrzostw Świata) wzięło udział ponad 3,5 tysiąca zawodników z 36 krajów. Oklaskiwało ich blisko 20 tysięcy kibiców na stadionie Legii i setki tysięcy przed telewizorami. Gośćmi turniejów co roku są piłkarskie gwiazdy, m.in.: Zbigniew Boniek, Adam Nawałka, Grzegorz Krychowiak, Maciej Szczęsny, Raul Valbuena, Thomas Berthold, Aleksandar Vuković i Patrick Mbeu.

W 2016 roku w promocję Mistrzostw włączyła się polska reprezentacja w piłce nożnej, nagrywając film dla młodych zawodników z domów dziecka. Ideę przyświecającą turniejom ubrali w słowa m.in. Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Milik i Michał Pazdan, którzy zagrzewali do walki na boisku dzieci z domów dziecka mówiąc „Wszyscy jesteście Mistrzami Świata!”.

ZM Henryk Kania – wiodący producent, odpowiedzialna firma

ZM Henryk Kania to wiodący producent wyrobów wędliniarskich oraz mięsa konfekcjonowanego w Polsce. Firma została założona w 1990 roku w regionie o XIX-wiecznej tradycji rzemiosła masarskiego. Zakłady Mięsne Henryk Kania oferują szeroki wachlarz produktów z obszaru marek własnych i prywatnych. Głównymi odbiorcami jej wyrobów są wiodące sieci handlowe w kraju i za granicą.

Firma znana jest ze swojej społecznej działalności. Jako pierwszy i jedyny producent na rynku mięsnym podpisała umowę o stałej współpracy z którymkolwiek z oddziałów Banku Żywności (Śląski Bank Żywności). Na jej mocy cyklicznie przekazuje pełnowartościowe produkty, którymi dożywiani są mieszkańcy województwa śląskiego. ZM Kania wspierają też środowisko akademickie – są partnerami wydziałów technologii żywienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz partnerem GWSH w Katowicach. Ponadto firma w różnych formach wspiera placówki oświatowe oraz wydarzenia organizowane przez śląskie firmy i instytucje.