Marka Maestro wśród Młodych Marek Sukcesu

Już po raz szósty redakcja „Rzeczpospolitej“ zaprosiła firmy – właścicieli młodych polskich marek – do udziału w konkursie „Młoda Marka Sukcesu“. Wystartowały brandy stworzone specjalnie na krajowy rynek, które zadebiutowały po 1 stycznia 2009 roku i uzyskały co najmniej 7 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2015 roku.

Rada Polskich Marek (kapituła konkursu) składająca się z przedstawicieli firm – właścicieli znanych polskich znaków towarowych – doceniła linię produktów Maestro, którą w 2013 roku stworzyły ZM Henryk Kania S.A. Rada brała pod uwagę m.in. rozpoznawalność oraz efektywność i dynamikę rozwoju poszczególnych marek. Linia Maestro otrzymała wyróżnienie.

W ciągu czterech lat Maestro zwiększyło sprzedaż o kilkadziesiąt procent, a wg GfK Polonia wraz z innymi produktami firmy, trafiło w 2015 roku do 7,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Dominika Rąba, wiceprezes ZM Henryk Kania S.A. tłumaczy, co stoi za sukcesem marki Maestro: – Produkty linii Henryk Kania Maestro to kwintesencja mistrzowskiego podejścia do wyrobów wędliniarskich. Tradycyjne receptury udoskonalane od pokoleń, selekcjonowane przyprawy z różnych stron świata oraz wędzenie dymem bukowo-olchowym gwarantują jakość i smak wyrobów linii Maestro, za które pokochali ją klienci.

Nagradzane produkty

Minione kilkanaście miesięcy obfituje w nagrody dla ZM Henryk Kania w tym także dla produktów Maestro. W styczniu 2016 roku brązowy medal w konursie „Najlepszy Produkt 2016 – Wybór Konsumentów” przyznawany na podstawie ogólnopolskiego badania realizowanego przez GfK Polonia, otrzymały kabanoski żurawinowe Maestro. W czerwcu w konkursie „Przeboje FMCG” wyróżnienie otrzymała linie parówek oraz kabanosów Maestro 120 g. We wrześniu z kolei, kabanos pieczony Maestro odznaczony został srebrną Perłą FMCG, a parówki brązową. Już w styczniu 2017 złoty medal w konkursie „Najlepszy Produkt 2017 – Wybór Konsumentów” otrzymały parówki z szynki, a brązowy kabanoski Maestro o smaku klasycznym.

Maestro – wiodąca marka na rynku

Maestro to wiodąca marka wędliniarska Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. – czołowego przetwórcy na polskim rynku z przychodami rocznymi na poziomie ponad 1 mld zł. Maestro mieści się w kategorii mainstream premium i oferuje wysokiej jakości wyroby wędliniarskie, na które przede wszystkim składają się kabanosy, a także kiełbasa krakowska, szynka wędzona oraz pasztet i trzy rodzaje wędlin plastrowanych. Maestro koncentruje się na oferowaniu produktów wysokiej jakości – bez dodatku glutaminianu monosodowego, fosforanów czy sztucznych barwników.

Jeden z liderów w kategorii kabanosów

Największym sukcesem rynkowym marki jest osiągnięcie pozycji v-ce lidera w ujęciu ilościowym i wartościowym w rynku kabanosów, co jest sukcesem tym większym, iż Maestro jest młodą marką. Co więcej, wspólnie z kabanosami oferowanymi pod brandem Henryk Kania, kabanosy Maestro były liderem kabanosów paczkowanych wg Gfk Polonia na koniec 2015 roku wyprzedzając wieloletniego lidera w tej kategorii.